Der Schulranzen – blau mit Punkten und Elfen-Patches – ist gepackt, die Federmappen befüllt, das rote Kleid gebügelt für die Feierstunde. Elise Schulz ist bereit für ihren großen Tag, ihre Schuleinführung, ein echter Meilenstein in ihrem Leben. „Ich freue mich sehr auf die Schule. Und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ob es schön wird“, sagt das sechsjährige Mädchen aus Gumpelstadt, das ab Montag die Klasse 1a der Moorgrundschule besuchen wird.