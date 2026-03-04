Eine Änderung der Feuerwehrentschädigungssatzung stand auf der Tagesordnung der jüngsten Stadtratratssitzung in Vacha. Dabei ging es um Prämienzahlungen.
Wartburgkreis Höhere Prämien für Feuerwehrleute
Beate Funk 04.03.2026 - 16:00 Uhr
Bei Dienstjubiläen erhalten Feuerwehrleute in Vacha künftig teilweise höhere Prämien als bisher. Trotzdem spart die Stadt Geld in diesem Bereich. Wie kann das sein?
