Mit dem Herbstbeginn feiern die Gemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) das Erntedankfest. Die Kirchengemeinden laden zu vielfältigen Gottesdiensten und Festen ein. Zugleich finden vom 20. September bis 5. Oktober die Gemeindekirchenratswahlen statt. Für die kommenden sechs Jahre werden neue Gemeindekirchenräte gewählt. „Da künftig vielerorts weniger Mitglieder zur Verfügung stehen, trägt jede Stimme besondere Bedeutung: Je mehr Gemeindeglieder ihr Wahlrecht nutzen, desto stärker ist das Fundament kirchlichen Lebens vor Ort“, heißt es in der Ankündigung.