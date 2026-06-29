Es war ein lang gehegter Wunsch der Gruppe „Zellstoff“, die sich bereits seit 2009 der Rockmusik verschrieben hat, mal ein Festival auf eigenen Boden zu veranstalten. Mit Unterstützung vieler Helfer ging dieser Wunsch nun in Erfüllung. Die ortsansässigen Vereine packten kräftig mit zu. Der Fischereiverein bot Bratwurst und geräucherten Forellen an, der Kirmesverein übernahm die Getränkeversorgung. Mathias Rüger und sein Ortschaftsrat, die Feuerwehr und weitere Vereine halfen an vielen Stellen mit.