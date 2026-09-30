Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch auf der B84 zwischen Kieselbach und Schergeshof ereignet. Ein 80-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Kieselbach unterwegs und wollte nach links in Richtung Tiefenort abbiegen. Dabei übersah er einen Lkw, der aus Richtung Schergeshof kam, und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto gegen einen am Abzweig stehenden Pkw geschleudert, berichtete die Bad Salzunger Polizei auf Nachfrage der Redaktion.