Diesmal entschieden sich die Schüler dafür, mit ihrem sportlichen Einsatz den Tierschutzverein „Das Mietzhaus – die Pfötchenretter“ zu unterstützen.
Wartburgkreis Grundschüler laufen für das „Mietzhaus“
Redaktion 06.11.2026 - 12:00 Uhr
Auch in diesem Jahr veranstaltete die Grundschule Empfertshausen ihren Spenden-Crosslauf für einen guten Zweck. Wieviel Geld kam am Ende zusammen?
Diesmal entschieden sich die Schüler dafür, mit ihrem sportlichen Einsatz den Tierschutzverein „Das Mietzhaus – die Pfötchenretter“ zu unterstützen.