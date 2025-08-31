Die Seniorenwoche im Wartburgkreis steht an: Vom 6. bis 13. September gibt es ein vielfältiges Programm unter dem Motto „Mach das Beste aus jedem Moment!“.
Wartburgkreis Großes Programm zur Seniorenwoche
Redaktion 31.08.2025 - 08:00 Uhr
In wenigen Tagen gehts los: Der Wartburgkreis startet in die Seniorenwoche mit einem großen, vielfältigen Angebot. Hier sind Tipps zum Auftakt und wichtige Kontakte.
Die Seniorenwoche im Wartburgkreis steht an: Vom 6. bis 13. September gibt es ein vielfältiges Programm unter dem Motto „Mach das Beste aus jedem Moment!“.