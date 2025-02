Trotz der kürzeren Taktung diesmal bei der vorgezogenen Bundestagswahl hat das Briefwahlgeschehen in der Region bereits an Fahrt aufgenommen. Schon zu vergangenen Wahlen hatten vergleichsweise viele Menschen die Briefwahlunterlagen vorab beantragt. Ein ähnlicher Trend zeichnet sich auch diesmal ab, wie ein Blick auf die vorläufige Statistik zeigt: Laut Erhebung der Kreiswahlleitung von vergangenem Donnerstag sind in etlichen Kommunen schon viele Wahlscheine beantragt worden – in Bad Salzungen, Barchfeld-Immelborn und Bad Liebenstein sowie der Krayenberggemeinde liegt die Quote um die 20 Prozent, in Geisa und Dermbach, Unterbreizbach und Vacha immerhin bei 15 bis 16 Prozent.