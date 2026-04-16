Zu einem zerstörerischen Brand kam es am Donnerstagmittag im Bad Salzunger Ortsteil Hohleborn. In einem Garagen- und Werkstattgebäude war aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Gegen 12.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, zunächst hieß es, eine Person befinde sich in Gefahr. Da gab es in der Folge aber schließlich Entwarnung – der 73-jährige Gebäudeeigentümer hatte sich nicht unmittelbar darin aufgehalten.