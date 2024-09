Ob still, gesprudelt oder gekühlt – ab jetzt läuft’s automatisch: Das neue Schuljahr startete mit Trinkwasserspendern, die der Wasser- und Abwasserverband Bad Salzungen (WVS) vier weiteren Schulen in seinem Verbandsgebiet zur Verfügung gestellt hat. „Dahinter steht ein Herzensprojekt des Verbandes, das den Schülerinnen und Schülern den Zugang zu Trinkwasser als gesundem Durstlöscher und Pausenverpflegung ermöglicht. Trinkwasser aus der Leitung ist unser Lebensmittel Nummer 1, es ist immer vorrätig und in bester Qualität. ,Wasser marsch’ heißt es deshalb bereits seit dem Projektstart 2016 in den Grundschulen, Regelschulen und Gymnasien. Dazu wird ein an das hausinterne Leitungsnetz angeschlossener Wasserspender installiert, der auf Knopfdruck frisches Wasser liefert. Mit dessen Hilfe erhält jedes Kind Zugang zu einer kostenlosen Versorgung in seiner Schule“, erzählt WVS-Werkleiter Heiko Pagel.