Die Initiative des Ortsteilrates Merkers zu einem Frühjahsputz entwickelte sich zu einer beeindruckenden Gemeinschaftsaktion, die viele Menschen und Vereine des Ortes zusammenbrachte. Schon Monate zuvor hatte sich ein engagiertes Organisationsteam um Dominik Anske, Michael Vogel, Claudia Kaiser, Harald Rasche, Heiko Dreißigacker, Rebecca Nehrig, Frank Egger und Peter Gutberlet sowie weitere Unterstützerinnen und Unterstützer zusammengetan. Der Angelverein, der Heimatverein Merkers, die Karnevalisten, die Freiwillige Feuerwehr, der Fanfarenzug, der Handballverein, die RbT Regiobahn Thüringen GmbH sowie viele Bürgerinnen und Bürger beteiligten sich aktiv an der Aktion. Gemeinsam wurden Grünanlagen gepflegt, Wege gesäubert, Müll gesammelt und zahlreiche Bereiche des Ortes verschönert.