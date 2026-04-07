Im Gewerbegebiet der Stadt Geisa fand die erste Sitzung des IHK-Wirtschaftsbeirates Wartburgkreis im Jahr 2026 statt. Zahlreiche Unternehmer, Geschäftsführer sowie Verantwortliche aus der Region kamen zusammen, um sich über aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen auszutauschen, Perspektiven zu diskutieren und personelle Weichen für die Zukunft zu stellen. Die Sitzung wurde vom stellvertretenden Vorsitzenden des Wirtschaftsbeirates, Hans Ulrich Nager, geleitet.