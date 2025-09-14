Vor wenigen Monaten erst ist die „Kulturzeit“ in Unterbreizbach angebrochen. Kinderturnen, Mal- und Tanzkurse, Graffiti-Aktionen, interkulturelle Veranstaltungen. Lesungen, Vorträge und nicht zuletzt der sonntägliche Kaffeeklatsch in Pferdsdorf bereichern seitdem das Leben an der Ulster und ziehen zahlreiche Gäste in seinen Bann. Auf den Weg gebracht wurden diese Aktivitäten von den Frauen und Männern, die sich unter dem Dach des Sportvereins Kali Unterbreizbach in der Abteilung Kulturzeit einbringen.