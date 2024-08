Bei der Leerung der gelben Tonnen im südlichen Wartburgkreis stockt es derzeit. Der Abfallwirtschaftszweckverband (AZV) Wartburgkreis hat Betroffene per Push-Nachricht darüber informiert, dass dass es zu Ausfällen bei der Abfuhr kommt. Der Grund: personelle Probleme bei dem mit der Entsorgung beauftragten Unternehmen. Betroffen ist demnach nur der Südkreis. Der AZV weist in Anbetracht der Lage darauf hin, dass die bereits zur Leerung an die Straße gestellten Tonnen dort vorerst stehen bleiben sollen. Man arbeite „mit Hochdruck“ an einer Lösung, heißt es in der Nachricht.