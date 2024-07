Dass die Beziehung zwischen Oliver Salzmann und dem Tiefenorter Zeppelinstein eine alte Liebe sei, kann man schwerlich sagen – nicht nur weil Oliver erst 27 Jahre zählt. In der Kindergarten- und Grundschulzeit führten Spaziergänge und Wanderungen immer wieder an der Gedenkstätte auf der Wacht vorbei, aber es sprang kein Funke über, erzählt er, und in den Jahren auf dem Gymnasium noch weniger. Luftfahrt hat ihn jedoch immer interessiert, besonders ihr militärischer Zweig. Inzwischen arbeitet Oliver als Softwareentwickler in Erfurt und wohnt unter der Woche dort. Aber seine Verbindung zum Heimatort drückte er 2022 mit dem Eintritt in den Heimat- und Kulturverein aus. Der hatte den Nachlass von Lothar Kirchner übernommen, neben Heinz Kister einem der rührigsten Tiefenorter Zeppelinforscher, und Oliver Salzmann betreut nun die Sammlung aus Literaturauszügen, Fotos, Notizen – und sogar Material: Der Ordner enthält unter anderem von dem Luftschiff L 55 ein schwarzes Stück Außenbespannung in der Größe einer Fliese. Doch wie kam das Stück Stoff nach Tiefenort?