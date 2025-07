„Verpasste Chance“, so nennt die Fraktion Freie Wähler/BfE/LAD/Grüne die Abstimmung zu ihrem Gemeinschaftsschulantrag in der vergangenen Kreistagssitzung. In einer Pressemitteilung hat sich die Fraktion zwei Tage nach der Sitzung erneut in der Sache positioniert und wirft den Gegnern eines Gemeinschaftsschulkonzepts Versäumnisse vor.