Aufmerksame Verkehrsteilnehmer hatten am Mittwochmittag bemerkt, dass aus dem Schornstein eines Wohnhauses in der Waldfischer Straße in Möhra Flammen loderten, und sie hatten umgehend die Leitstelle informiert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Möhra und Oberrohn rückten aus und kontrollierten den Schornstein. Anschließend verständigten sie einen Schornsteinfeger, der den Kamin kehrte und die Glutreste beseitigte.