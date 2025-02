In wirtschaftsstarken Zeiten sind drei Gewerbegebiete im Gemeindegebiet ein Segen. Denn die Gewerbesteuereinnahmen sprudeln. Doch wehe, es läuft mal nicht so rund – dann kann eine Kommune schnell in finanzielle Schieflage geraten. Dies ist aktuell in Barchfeld-Immelborn der Fall, wie die Zahlen des Haushaltes 2025 zeigen. Im Gemeinderat am Dienstagabend gab Bürgermeister Ralph Groß (CDU) einen Überblick über die wichtigsten Kennziffern. Diskussionsbedarf gab es nicht – am Ende beschloss der Gemeinderat den Haushalt und den Finanzplan einstimmig. In mehreren Beratungen sei vorab diskutiert und gerungen worden, berichteten die Räte fraktionsübergreifend.