Jede Menge Bälle, Federballspiele und Tischtennissets haben Soldaten der 4. Kompanie des Panzergrenadierbataillons 391 unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Ivo Gutkowski an das AWO-Kinderhaus in Schweina übergeben. Vermittelt hat den Kontakt der Kinderförderverein „Steinbacher Strolche“, der eine lebendige Patenschaft mit den Soldaten aus der Bad Salzunger Werratalkaserne pflegt. „Wir machen das jetzt seit einigen Jahren und bedenken jedes Jahr eine andere Kindereinrichtung im Altensteiner Oberland“, sagt Vereinsvorsitzende Karin Bodenstein.