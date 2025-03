Bei strahlendem Sonnenschein wurden am vergangenen Samstag am Rennsteig mit vereinten Kräften neue Bäume gepflanzt. Mit dabei war neben Roland Unkart aus Immelborn als Initiator und Baumspender auch die zuständige Revierförsterin Antje Jarski. Sie erklärte den Teilnehmern, wie die Neupflanzungen effektiv in die Erde kommen und worauf besonders geachtet werden sollte. Dabei erfuhren die Akteure auch Besonderheiten, zum Beispiel, dass kahle Flächen hoch oben auf dem Rennsteig oft vergrasen und die Selbstaussaat der umliegenden Wälder wenig Chancen hat. Daher ist es sehr wichtig, dass von Menschenhand neue Bäume gepflanzt werden, um dem vom Borkenkäfer und Trockenheit geschundenen Wald als wichtiges Ökosystem zu helfen. Die Bäume, die Roland Unkart zur Verfügung gestellt hat, wurde von ihm aus Samen einheimischer, hier im Revier wachsender Bäume gezogen.