Die Kindergärten im Wartburgkreis erhalten nach dem Thüringer Kindergartengesetz inzwischen eine höhere Zuschusspauschale für die sogenannte Fachberatung. Sprich: Die Kindergärten beziehungsweise Träger haben theoretisch etwas mehr Geld zur Verfügung für externe pädagogische Unterstützung – etwa was Schulungen angeht, Vernetzung untereinander oder Beratung bei Fragen rund um Organisation, Personalfragen und Konzeptionen.