Sternekoch Björn Leist betreibt seit 2018 unter dem Namen „Rhöner Botschaft“ das Hotel SaxenHof, das à la carte Restaurant Wohn-Zimmer und sein Sterne-Restaurant Björns Ox. Seitdem ist die Bahnhofstraße 2 in Dermbach wieder eine mehr als gute Adresse. Das gastronomische Ensemble genießt zu Recht in der Region und weit darüber hinaus einen ausgezeichneten Ruf und steht naturgemäß in erster Linie für eine stets gute Betreuung der Hotelgäste und höchstes gastronomisches Niveau, vor allem aber für ein weit darüber hinausgehendes Engagement für alles, was den Namen „Rhön“ trägt.