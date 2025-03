Der Förderverein Thüringer Bach Collegium veranstaltet erstmalig vom 1. bis 4. Mai die Schlossfestspiele Wilhelmsthal/Eisenach in Kooperation mit der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten. „Mit diesem Festival beleben wir das historische musikalische Erbe von Schloss Wilhelmsthal und stellen es als einen Ort der Kunst, Kultur und Inspiration in den Mittelpunkt“, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.