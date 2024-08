Eine massive Algenblüte ist der Grund, warum derzeit im Biobad Glücksbrunn nur ein eingeschränkter Badebetrieb möglich ist. Das bestätigte Bad Liebensteins Stadtsprecherin Stefanie Kießling am Freitag auf Nachfrage der Redaktion. „Algen lieben Sonne und Wärme“, sagte sie. In den vergangenen Tagen sei beides reichlich vorhanden gewesen – was zum Wachstum der Algen geführt habe. Diese sind zwar für Badegäste ungefährlich, „aber wir können die nötige Sichttiefe nicht mehr gewährleisten“. Das Wasser ist trüb und grasgrün. „Wenn da jemand einen Köpfer macht, sieht man ihn im Notfall nicht mehr“, sagte die Stadtsprecherin, weswegen das Schwimmerbecken gesperrt wurde. Um weiterhin Badespaß zu ermöglichen, habe sich das Team entschlossen, den Nichtschwimmerbereich dennoch geöffnet zu lassen. In einigen Tagen – so die Hoffnung – werde das Wasser wieder klarer werden. „Der Pflanzenfilter arbeitet auf Hochtouren“, sagte Stefanie Kießling.