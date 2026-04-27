Gut vier Wochen nach dem verheerenden Brand des Wohnhauses am Barchfelder Kreisverkehr kehrt für die Betroffenen langsam etwas Stabilität zurück. „Meine Eltern wohnen seit etwa 14 Tagen in einer neuen Wohnung und haben sich gut eingelebt“, berichtet Stephan Hilbich im Gespräch mit der Redaktion. Das Ehepaar hat eine Wohnung in der ‚Alten Schule in Barchfeld gefunden. Hier bietet die Arbeiterwohlfahrt (Awo) barrierefreie Wohnungen inklusive Betreuung an. „Die Unterstützung vonseiten der Awo war enorm, dafür sind wir wirklich dankbar.“