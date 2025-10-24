Zu Staus in beide Richtungen kam es am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 62 in Immelborn. Grund war ein Auffahrunfall auf Höhe des Waschparks, berichtete Jan Kaiser, Gemeindebrandmeister von Barchfeld-Immelborn, auf Nachfrage der Redaktion. Ein aus Richtung Bad Salzungen kommender Volvo-Fahrer wollte mit seinem Auto nach links in den Waschpark abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Das bemerkte die hinter ihm fahrende Frau zu spät und krachte mit ihrem Kleintransporter in das Heck des Volvo. Dabei wurde die Frau verletzt und zur Behandlung ins Klinikum gebracht.