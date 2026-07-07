Die Rhön ist die Wiege des Bildhauerhandwerks. Seit 1878 gibt es in der Rhön eine Schnitzerausbildung, 1898 nahm die erste Thüringer Schnitzschule in Empfertshausen ihren Betrieb auf. So stehen die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer und der Rhöner Holzbildhauerverein Empfertshausen gleichermaßen für gelebte Handwerkstradition, Kunst und Kultur in der Region und weit darüber hinaus. Mit dem jährlichen Oster- und Frühlingsmarkt, dem Rhöner Holz- und Kunsthandwerkermarkt, dem Tag der offenen Tür an der Schnitzschule, mit Ausstellungen und vielem mehr sind Schule und Verein mit großem Engagement öffentlich präsent und damit fester Bestandteil des Gemeinschaftslebens. So fanden beispielsweise anlässlich des 300-jährigen Kirchweihjubiläums in der Empfertshäuser Erlöserkirche im Jahr 2019, fünf während des 20. Rhöner Bildhauersymposiums geschaffene Skulpturen einen würdigen Platz vor der Kirche und im vergangenen Jahr stand das Symposium unter dem Motto „Ein Pferd für Empfertshausen“ ganz im Zeichen der 1200-Jahrfeier der Rhöngemeinde.