Der Haushaltsplan der Stadt Vacha für 2026 steht. Bürgermeister Martin Müller (CDU) und Kämmerin Anika Faber erläuterten in der Stadtratssitzung am Dienstagabend Details. Trotz leerer Rücklage und vergleichsweise hoher Schulden sehe es „aktuell gut aus, auch in der Finanzplanung“, stellte Martin Müller fest. Nicht zuletzt „Dank des Freistaates“, von dem „wir relativ großzügige Einnahmen verbuchen können“. Allein das kommunale Investitionsprogramm des Landes Thüringen, gepaart mit Fördergeld, „erleichtert uns schon für die nächsten Jahre die Investitionen“, erklärte er.