Wartburgkreis: Ein fleischbetonter Liederabend

„Mein Vater hat selbst auch Schweine geschlachtet.“ Auch wenn Frank Behnke seine Kindheit nicht in den Vordergrund stellen will, hat seine Herkunft, sein Großwerden in einem 1950 von seinen Eltern, die sich kaum kannten, in einer einstigen Kleingartenanlage gebauten Haus wohl im Unterbewusstsein eine Rolle gespielt, bei dem was ihn seit seiner Ankunft im Thüringer Wald vor vier Jahren umtreibt. Und zwar eine Inszenierung zum Thema „Thüringer Spezialitäten“.