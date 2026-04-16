Vandalismus ist in Unterbreizbach seit Jahren ein Problem. Jetzt wurden Grenzen überschritten. Das Ausmaß an Zerstörungen sei inzwischen besorgniserregend. Die Gemeindeverwaltung werde nun gemeinsam mit den zuständigen Behörden alles daran setzen, die Verantwortlichen zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. „Entsprechende Maßnahmen wurden bereits eingeleitet“, sagte Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) am Donnerstag der Redaktion.