Der Auftaktveranstaltung des nunmehr bereits 25. Bildhauersymposiums am vorletzten Sonntag mit feierlicher Eröffnung der Galerie „Kleiner Augenblick“ in der Alten Schnitzschule folgte eine ereignisreiche Arbeitswoche am Festplatz in Empfertshausen, bei der interessierte Besucher den Künstlern über die Schultern schauen und mit ihnen ins Gespräch kommen konnten. Von dieser Möglichkeit machten zur Freude der Veranstalter und der teilnehmenden Bildhauer zahlreiche Gäste nicht nur tagsüber, sondern auch zum allabendlich veranstalteten Feuerkreis rege Gebrauch, so Ronny Denner, seit Beginn des vergangenen Ausbildungsjahres Leiter der Berufsfachschule für Holzbildhauer und Vorsitzender des Rhöner Holzbildhauervereins Empfertshausen (RHE).