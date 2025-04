Die Trockenheit trifft Südwestthüringen früh und hart. Auf den Feldern der Agrargenossenschaft Moorgrund ist der Boden so fest, dass Betriebsleiter Thilo Starker mit einem Hammer zur Bodenprobe greifen muss. „Wenn wir jetzt nicht bald einen mehrtägigen Landregen bekommen, dann wird’s kritisch. Wir verlieren schon die ersten Bestände.“ Auch auf dem Lindenhof in Meimers hat die Trockenheit das Frühjahr geprägt. „Die Talwiesen halten noch etwas Feuchtigkeit – aber oben ist es schon wieder trocken“, sagt Biolandwirt Christoph Ender. Besonders der Ostwind bereitet ihm Sorge: „Wenn der eine Woche geht, ist alles weg, was vorher in den Boden gegangen ist.“