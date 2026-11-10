Wo früher Bankgeschäfte erledigt wurden, ist jetzt Platz für Begegnungen, gemeinsame Aktivitäten und gesellige Stunden: Die neue Begegnungsstätte im Bürgerhaus im Unterbreizbacher Ortsteil Sünna wurde feierlich eröffnet. Zahlreiche Sünnaer Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt, darunter auch Vertreter der Gruppen, die die Räume künftig nutzen möchten. Mitglieder des Gemeinde- und des Ortsteilrates sowie Vertreter der beteiligten Handwerksbetriebe nahmen ebenfalls an der Eröffnung teil.