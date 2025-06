Ein Großteil der Feuerwehrleute hatte für diesen Sonntagnachmittag eigentlich etwas ganz anderes geplant: Die Teilnahme am Festumzug zur 1250-Jahrfeier der Stadt Bad Salzungen. Doch daraus wurde nichts. Um 10.38 Uhr ging in der Leitstelle des Wartburgkreises der Notruf ein, berichtet Kreisbrandinspektor Christian Grebe auf Nachfrage der Redaktion. In einem Wohnhaus inmitten Unterrohns hatte ein explosionsartiges Geräusch, das wohl aus der Küche kam, die Bewohner aufgeschreckt. Danach sei alles ganz schnell gegangen und es brannte lichterloh. Die Flammen griffen auf das gesamte Gebäude bis zum Dachstuhl über.