Kultur erleben, gemeinsam Neues schaffen und das gesellschaftliche Miteinander stärken: Im Wartburgkreis entstehen drei weitere Kultur- und Gemeinschaftsorte, an denen Menschen ihre Ideen einbringen und das Leben in ihrer Heimat aktiv mitgestalten können. Mit der Auswahl der neuen Standorte nimmt das Projekt „Kultur & Gemeinschaft – Der Kreativität Raum geben“ im Rahmen des Bundesprogramms „Aller.Land“ weiter Gestalt an. Der Wartburgkreis verfügt mit dem bereits eröffneten Kulturlabor im PAB Bad Salzungen damit künftig über vier Kultur- und Gemeinschaftsorte. Ein fünfter soll 2027 hinzukommen. Die Entscheidung über die drei neuen Standorte traf das Regionale Gremium des Aller.Land-Projekts.