Wer den Beruf einer Industriekauffrau erlernt, darf sich im dritten Ausbildungsjahr an der Planung und Umsetzung eines individuellen Gruppenprojektes beweisen. Das Thema dafür ist weitgehend den Auszubildenden überlassen, schließlich birgt nahezu jedes Vorhaben den kaufmännischen Aspekt, der Kern dieses Berufsbildes ist. Für Alina Schreier, Jona Werner und Nadine Wirsing aus Bad Salzungen stand früh fest, dass ein gemeinnütziges Projekt auf die Beine gestellt werden soll. Sie entschieden sich, etwas für die Bewohner des Seniorenparks „Palais Dorndorf“ zu organisieren und bereits nach der ersten Besprechung war klar, dass „für“ in diesem Fall „mit“ bedeuten muss, denn was kann besser sein, als gemeinsam verbrachte Zeit.