Es sind Szenen, die jedem Retter alles abverlangen: Ein Hunderte Kilogramm schweres Großtier bricht in eine Schlammgrube ein, liegt verkeilt in einer engen Stallbox oder droht in einem Gewässer zu ertrinken. Wenn Panik auf rohe Muskelmasse trifft, geht es für Einsatzkräfte um Sekunden – und oft auch um das eigene Leben. Am vergangenen Samstag verwandelte sich der Parkplatz auf dem Dermbacher Schlossgelände in die Kulisse für eine anspruchsvolle Intensivschulung.