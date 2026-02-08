Der über ein Förderprojekt zur Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum angeschaffte Bürgerbus in Unterbreizbach ist seit Dezember im Einsatz. „Wir haben jetzt auch noch auf Wunsch der Fahrgäste auf der Beifahrerseite einen Haltegriff installieren lassen“, an dem sich vor allem die älteren Leute zur Erleichterung des Ein- und Ausstiegs festhalten beziehungsweise hochziehen könnten, informierte Bürgermeister Roland Ernst (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung.