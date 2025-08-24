„Aus einer Erhebung des Landratsamts Meiningen aus dem Jahr 1880 geht hervor, dass der Feuerlöschmannschaft Kaltenborn und der beiden Sorghöfe zu diesem Zeitpunkt 41 Feuerwehrleute angehörten“, so Jens Barthelmäs, der seit 2014 als Wehrführer die Geschicke der Kaltenborner Freiwilligen Feuerwehr lenkt, bei seinem Rückblick in die Historie der Wehr. Mit dieser ältesten bekannten Erwähnung der Feuerwehr in Kaltenborn ist das Jahr 1880 als Gründungsjahr anzunehmen, was den Kameraden gebührender Anlass war, dieses Jubiläum würdig zu begehen. Gleichzeitig hatte man sich entschlossen, das im nächsten Jahr anstehende 30-jährige Gründungsjubiläum der Jugendfeuerwehr vorzuziehen und damit ein Doppeljubiläum zu feiern. So freute sich Wehrführer Barthelmäs, zahlreiche Geburtstagsgäste, darunter Bürgermeister Klaus Bohl und dessen 1. Beigeordneten Hannes Knott, Ortsteilbürgermeisterin Stephanie Kaiser, Mitglieder befreundeter Wehren aus Bad Salzungen, Leimbach, Bad Liebenstein, Immelborn und Stadtlengsfeld und viele Dorfbewohner begrüßen zu können. In seiner kurzen Eröffnungsansprache gewährte er einen Rückblick in die Geschichte der Kaltenborner Feuerwehr und zeichnete in kurzen Worten die markantesten Eckpunkte ihrer Entwicklung, unter anderem die Errichtung eines Feuerlöschteichs im Jahr 1937, die 1957 erfolgte Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses um einen Schlauchturm und eine Wohnung, die nun als Schulungs- und Versammlungsraum dient, die Gründung des Feuerwehrvereins Kaltenborn am 22. November 2008, den Zusammenschluss mit der Feuerwehr Wildprechtroda 2014, die Übernahme der Einsatzbereitschaft- und der Jugendfeuerwehrmitglieder von Langenfeld 2017 und die Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses im Jahr 2019. Aktuell sei die Feuerwehr Kaltenborn mit 24 Mitgliedern in der Einsatzabteilung (davon 4 Frauen) mit einem Altersdurchschnitt von 31,5 Jahren und 26 Mitgliedern der von Katrin Heger geführten Jugendabteilung (davon 5 Mädchen) gut aufgestellt; die Abteilung der Alterskameraden zähle aktuell 12 Mitglieder, so Barthelmäs, der sich bei der Stadt Bad Salzungen und Bürgermeister Bohl für die jederzeitige Unterstützung der Wehr und hier insbesondere bei der Gestaltung des neuen Feuerwehrgerätehauses bedankte und mit den Worten „Ich bin sehr stolz auf meine Truppe!“ seine Eröffnungsrede beendete.