Der Wartburgschützenkreis wurde durch Martin Henkel (CDU) mit dem Ehrenamtspreis 2026 der CDU-Landtagsfraktion ausgezeichnet. Beim Ehrenamtssommerfest der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag erhielt der Verein von Martin Henkel vor mehr als 200 Gästen seine Auszeichnung für vorbildhaftes gesellschaftliches Engagement. Das Wahlkreisbüro von Henkel berichtet in einer Mitteilung an die Redaktion von der Veranstaltung.