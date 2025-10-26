Tagungsort des von Kathleen Heß geleiteten diesjährigen Kulturstammtischs der Stadt Bad Salzungen war das neue Kulturlabor. Den großzügigen Raum im ersten Obergeschoss der „Passage an den Beeten“ bietet das Landratsamt des Wartburgkreises für kulturelle Veranstaltungen oder zu Probenzwecken an. Ermöglicht wird dies durch das 2023 von der Bundesregierung aufgelegte Programm „Aller.Land – zusammen gestalten. Strukturen stärken“, das sich vor allem an strukturschwache ländliche Regionen richtet. Von 2025 bis 2020 stellte die Bundesregierung dafür Fördermittel in Höhe von 45 Millionen Euro zur Verfügung.