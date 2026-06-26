Sonne satt, strahlend blauer Himmel und Temperaturen weit über 30 Grad – die Hitzewelle fordert zwar ihren Tribut, zeigt aber auch ihre schönen Seiten. Wer Abkühlung sucht, findet sie in der Region an vielen Orten. An der Kiesgrube in Immelborn lädt der neue Sandstrand zum Entspannen ein, in der Kneippanlage nahe der Bad Liebensteiner Kurparkklinik Dr. Lauterbach sorgt das kühle Wasser für Erfrischung, und die Freibäder in Schweina und Bad Salzungen sind beliebte Treffpunkte für Groß und Klein.