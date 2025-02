Die AfD ist bei der Bundestagswahl im Wartburgkreis erneut stärkste Partei geworden – diesmal sogar mit wesentlich deutlicherem Abstand als noch 2021. Am Ende eines langen Sonntagabends kam die Partei nach der Auszählung aller Wahlbezirke auf 40,6 Prozent der Zweitstimmen (Gesamtwahlkreis 189: 40,4). Somit konnte die AfD ihr Ergebnis in der Region nun nahezu verdoppeln, zur Bundestagswahl 2021 waren es noch 24,3 Prozent. Im thüringenweiten Zweitstimmen-Vergleich liegt der Wartburgkreis in Sachen AfD allerdings „nur“ im Mittelfeld aller Kreise und kreisfreien Städte.