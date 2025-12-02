Die Mitglieder der Linken im Wartburgkreis waren am Wochenende eingeladen, im Nachbarschaftszentrum in Eisenach einen neuen Kreisvorstand zu wählen. Die Partei verzeichnete in diesem Jahr einen enormen Mitgliederzuwachs und konnte von Januar bis November 65 neue Mitglieder in ihren Reihen begrüßen. Somit sind mittlerweile zwischen Treffurt und Geisa 244 Bürger in der Linkspartei organisiert, darunter viele junge Menschen. Man war sich in der Diskussion darüber einig, dass es nun darum gehe, dieses Plus an Mitgliedern in eine spürbar lebendigere Arbeit in den verschiedenen Tätigkeitsfeldern umzuwandeln.