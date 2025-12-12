34 Bäume im Gebiet der Gemarkung Moorgrund werden nach Mitteilung der Bad Salzunger Stadtverwaltung gefällt, weil sie nicht mehr standsicher sind und „aus Verkehrssicherungsgründen entnommen werden müssen“. Hierzu zähle auch die Linde am Ortseingang im Ortsteil Waldfisch. „Dank Hinweisen der Bürger wurden starke Schädigungen an dem Baum festgestellt, ihm wurde durch den Wartburgkreis der Status des Naturdenkmales entzogen. Somit ist die Stadt als Eigentümer für die Unterhaltung des Baumes zuständig“, so die Mitteilung aus dem Rathaus. An gleicher Stelle solle eine neue Linde gepflanzt werden.