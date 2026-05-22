Wenn sich am Wochenende die Türen des alten Saals der ehemaligen Gaststätte „Zur Krayenburg“ in Kieselbach öffnen, dann wird das weit mehr als nur eine Party. Es wird eine Reise zurück in eine Zeit, in der genau diese Location zu den wichtigsten Treffpunkten der Region gehörte. Jahrzehntelang wurde hier getanzt, gefeiert, geflirtet. Oft mit einem Mann am Mischpult: Uwe Prütz, den fast jeder nur als „DJ Charly“ kennt.