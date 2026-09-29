„Daumen hoch“, heißt es ab sofort in Völkershausen, wenn jemand mitgenommen werden möchte. Es wurden drei Mitfahrbänke im Ort installiert. Wie Ortsteilbürgermeister Martin Witzel erklärt, gab es dafür Fördermittel aus dem Leader-Programm des Wartburgkreises, hinzu kam der Eigenanteil der Stadt Vacha. „Der Antrag wurde bereits letztes Jahr von mir gestellt und die Umsetzung konnte nach der Bewilligung im Sommer erfolgen“, so Witzel. „Ebenfalls wurde die Maßnahme durch die Jagdgenossenschaft mit einer Spende unterstützt.“