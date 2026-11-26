Wie überall in der Region sind auch in Dermbach wegen der stark sinkenden Geburtenzahlen Kindergärten von Schließung bedroht. Das wollen die Eltern verhindern. Statt auf Proteste setzen sie aber hier auf tatkräftige Unterstützung, in der Hoffnung, so gemeinsam mit der Gemeinde den Fortbestand der Betreuung zu sichern. Die Initiative geht vom Ortsteil Neidhartshausen aus – und es gibt bereits zahlreiche Unterstützer. Inzwischen wurde zudem ein Bürgerbegehren beantragt.