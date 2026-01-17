Erst Ende vergangenen Jahres wurde ein Radwegteilstück zwischen Sünna und Vacha freigegeben, das nun sichtbar an der Hauptstraße zeigt: Es tut sich was in Sachen Zweiradinfrastruktur. Radfahren ist ein im gesamten Kreis beliebtes Hobby, neben den Einheimischen ziehen Streckenabschnitte auch viele Touristen an, insbesondere entlang der Werra und des gleichnamigen Radweges. Aber auch in der Rhön mit ihren Erhebungen sind Menschen regelmäßig unterwegs – jung wie alt, auch dank E-Bikes, die in den vergangenen Jahren immer mehr an Absatz gewonnen haben.