﻿Anfängerinnen und Anfängern ebenso wie fortgeschrittenen Kletterinnen und Kletterern steht ab sofort in Eisenach eine neue Klettermöglichkeit zur Verfügung. Für das Projekt hat sich der Kultur- und Skateboardverein „Re:Aktion“ eingesetzt. Seine Mitglieder haben in den letzten Jahren mehrere Skate-Elemente auf dem Skatepark errichtet. Die Anlage befindet sich im Eigentum der Stadt Eisenach. Für die Pflege ist allerdings der Verein verantwortlich.